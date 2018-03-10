تعتزم السعودية شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، في صفقة بقيمة مليارات الدولارات، في ختام زيارة قام بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استمرت 3 أيام، إلى بريطانيا.



وتم ذلك بموجب بروتوكول اتفاق وقَّعته بريطانيا والسعودية، وكشفت عنه مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية (بي إيه إي سيستمز) في بيان.



واعتبرت الشركة التي تنتمي إلى كونسورسيوم "يوروفايتر" الأوروبي مع "إيرباص" والإيطالية "فينميكانيكا"، أن بروتوكول الاتفاق يشكل "مرحلة إيجابية" نحو إنجاز العقد مع السعوديين، مؤكِّدة عزمها "دعم تحديث القوات المسلحة" في المملكة.



ووقِّع الاتفاق بعد محادثات كانت جارية بين البلدين، ما يؤكد اهتمام السعودية بهذه الطائرات.

وسبق أن تلقَّت السعودية 72 طائرة من هذا الطراز، طلبتها قبل 10 سنوات.



وفي حال تم توقيع اتفاق نهائي، فستشكِّل الصفقة مكسباً لبرنامج "يوروفايتر"، في حين لا تزال المحادثات جارية مع قطر لشراء 24 طائرة بقيمة 8 مليارات دولار.



وطائرة "يوروفايتر"، التي صُممت بالأساس لتكون مطاردة، تعاني أحياناً قدرات أدنى من منافساتها كالقاذفات، في وقت تُبدي هيئات الأركان بالعالم اهتماماً خاصاً بالطائرات المتعددة الوظائف.



ومع تباطؤ إنتاج طائرات "يوروفايتر"، اضطرت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية، في أكتوبر 2017، إلى الإعلان عن إلغاء 1400 وظيفة بفرع صناعة الطائرات.