أضرم مجهولون النار، ليلة أمس السبت، في مسجد تابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في العاصمة الألمانية برلين،وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

ونقلت "الأناضول" عن بيرم تورك المشرف على شؤون مسجد قوجه سنان التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في منطقة رينكندورف ببرلين، قوله إن شهود عيان شاهدوا ثلاثة أشخاص ملثمين وهم يسكبون مواد سريعة الاشتعال بالمسجد.

وأضاف تورك أن المهاجمين ألقوا المادة القابلة للاشتعال بعد منتصف الليلة الماضية ولاذوا بالفرار مشيرا إلى أن المسجد احترق بالكامل وبات غير صالح لأداء الصلوات.

في المقابل، ذكرت الشرطة الألمانية في بيان لها أن الاعتداء على المسجد نُفذ من خلال إحدى النوافذ المكسورة، ولفت البيان إلى أن التحقيقات لا تزال جارية حول ملابسات الاعتداء.