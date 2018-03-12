شعيب كحول



❊ فتح تألق الحارسين الجزائريين عز الدين دوخة ورايس وهاب مبولحي في البطولة السعودية الباب لوصول المزيد من حراس المرمى الجزائريين، بداية من الموسم المقبل، في صورة حارس اتحاد الجزائر محمد الأمين زماموش وحارس شبيبة القبائل مليك عسلة، اللذين وقعا مع وكيل لاعبين سعودي تمهيدا للانتقال إلى السعودية.



وكان زماموش قريبا جدا من التوقيع لنادي الرائد السعودي خلال مرحلة التحويلات الشتوية، لكن ذلك لم يتجسد بفعل رفض إدارة الاتحاد تسريحه واقتناع المعني من جهته بأن العائد المادي الذي سيجنيه في نهاية الموسم الجاري والاحتراف هناك عبر صفقة انتقال حر ستكون أكبر من المرور على المفاوضات مع إدارة الاتحاد، وهو (زماموش) الذي كان قد استبق رحيله عبر تصريحه بأن الموسم الحالي سيكون الأخير له في الجزائر.



بدوره، بات انتقال مليك عسلة إلى السعودية قضية وقت فقط بعدما وقع مؤخرا على تفويض لوكيل لاعبين سعودي سيتكفل بتحويله لأحد النوادي هناك، وهو ذات الوكيل الذي تكفل سابقا بانتقال اللاعبين الجزائريين نصر الدين خوالد ومحمد بولعويدات إلى نادي أحد. وحاز دوخة ومبولحي على الثناء من النقاد والمحليين بفضل تألقهما اللافت، وسيكون دوخة مرشحا بقوة للالتحاق بأندية القمة في السعودية الموسم القادم، فيما قطع نادي الاتفاق الطريق على الطامعين في مبولحي بأن جدد عقده سريعا لثلاثة مواسم مقبلة.



ويدر الاحتراف في السعودية امتيازات مادية معتبرة للاعبين، ما يؤكده قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه محمد الهادي بولعويدات مع نادي أحد والذي يصل إلى 50 ألف دولار شهريا دون احتساب المنح مع ضمان الإقامة والسيارة.



