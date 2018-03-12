المقادير:

كأسين فرينة، كأس عصير برتقال، كأس سكر، 4 بيض، 3 ملاعق كبيرة زبدة أو كوب زيت ذرة، خميرة كيميائية ملعقة كبيرة، ملعقة كبيرة بشر قشور برتقال، ملعقة صغيره فانيليا، رشة ملح، 2/1كوب زبيب.

طريقة التحضير:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة. ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشيه بقليل من الفرينة.

امزجي الفرينة والخميرة الكيميائية مع رشة الملح والفانيليا واتركيها جانباً. وضعي الزبيب في قليل من الفرينة وامزجيه.

اخفقي البيض والسكر بالمضرب الكهربائي جيدًا على سرعة متوسطة إلى أن يصبح كالقشدة. أضيفي الزيت أو الزبدة وعصير البرتقال وبشر البرتقال واخفقي قليلاً.

أضيفي الفرينة وقلبي بملعقة خشب باتجاه واحد حتى لا يخرج الهواء. ثم أضيفي الزبيب وحركي.

ضعي الخليط في الصينية واخبزي في فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15 دقيقة ثم خففي النار إلى 140 درجة مئوية، واتركيها حتى تمام النضج.

أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد. وزيني بالسكر البودرة حسب الرغبة.