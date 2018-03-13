أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها أدرجت مسجدين في لندن على قائمة التراث التاريخي والمعماري الوطني، من بين 14 مسجدا في البلاد. ويعتبر هذا التصنيف "اعترافا بأهمية المعتقد الإسلامي في المملكة المتحدة في مجتمع متعدد الثقافات بصورة متزايدة".

وجاء في بيان أصدرته الوكالة الحكومية المكلفة بحماية التراث ،إن القرار يشمل كلا من "مسجد لندن المركزي" مع المركز الثقافي الملحق به و"مسجد فضل" الواقع في حي ساوثفيلدز.

وقال وزير الدولة لشؤون التراث مايكل إيليس إنه "بإدراجنا هذين المسجدين الرائعين على القائمة لا نحافظ على مواقع عبادة مهمة فحسب وإنما نحتفل أيضا بالإرث الغني للجماعات المسلمة في إنجلترا".

وأوضحت الوكالة في بيانها أن مسجد لندن المركزي الذي افتتح في 1977 بوشر ببنائه في 1970 على أرض قدمتها حكومة ونستون تشرشل "اعترافا بأهمية المعتقد الإسلامي في المملكة المتحدة في مجتمع متعدد الثقافات بصورة متزايدة".أما مسجد فضل الذي بني في 1926 فهو أول مسجد دشن في لندن وقد تم تشييده بتبرعات من أبناء الطائفة الأحمدية. وبحسب الوكالة فإن المسجد الذي يمتاز بلونيه الأبيض والأخضر "هو مزيج من أشكال معمارية هندية واتجاهات أسلوبية بريطانية معاصرة".