توقيف 149 مشتبه فيهم في مباراة المولوديتين

مجتمع
13 مارس 2018 () - خ.د/ وأج
0 قراءة
+ -

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال اللقاء الكروي  الذي جمع،أمس الإثنين، بين فريقي مولودية الجزائر و مولودية وهران بملعب 5  جويلية من توقيف 149 مشتبه فيهم لتورطهم في قضايا مختلفة على غرار حيازة و استهلاك المخدرات و حمل السلاح الأبيض و حيازة ألعاب نارية و الدخول بها إلى  منشأة  رياضية، حسبما أفاد به،اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن هذه المصالح.

و تمثلت القضايا حسب البيان في 116 قضية متعلقة بحيازة و استهلاك 

المخدرات و 9 قضايا متعلقة بحيازة مؤثرات عقلية و 9 قضايا أخرى متعلقة بحمل  سلاح أبيض و 3 قضايا متعلقة بالمشاجرة على الطريق العام بالأسلحة البيضاء.

كما تمثلت هذه القضايا في قضيتين متعلقتين بحيازة ألعاب نارية و الدخول 

بها في منشأة  رياضية و قضية واحدة  متعلقة بحيازة و استهلاك المشروبات  الكحولية و 4 قضايا متعلقة بالبيع غير الشرعي لتذاكر الملعب و قضية واحدة  متعلقة بإنشاء حظيرة غير شرعية و 4 قضايا متعلقة بسرقة هواتف نقالة".

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول