تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال اللقاء الكروي الذي جمع،أمس الإثنين، بين فريقي مولودية الجزائر و مولودية وهران بملعب 5 جويلية من توقيف 149 مشتبه فيهم لتورطهم في قضايا مختلفة على غرار حيازة و استهلاك المخدرات و حمل السلاح الأبيض و حيازة ألعاب نارية و الدخول بها إلى منشأة رياضية، حسبما أفاد به،اليوم الثلاثاء، بيان صادر عن هذه المصالح.

و تمثلت القضايا حسب البيان في 116 قضية متعلقة بحيازة و استهلاك

المخدرات و 9 قضايا متعلقة بحيازة مؤثرات عقلية و 9 قضايا أخرى متعلقة بحمل سلاح أبيض و 3 قضايا متعلقة بالمشاجرة على الطريق العام بالأسلحة البيضاء.

كما تمثلت هذه القضايا في قضيتين متعلقتين بحيازة ألعاب نارية و الدخول

بها في منشأة رياضية و قضية واحدة متعلقة بحيازة و استهلاك المشروبات الكحولية و 4 قضايا متعلقة بالبيع غير الشرعي لتذاكر الملعب و قضية واحدة متعلقة بإنشاء حظيرة غير شرعية و 4 قضايا متعلقة بسرقة هواتف نقالة".