توفى عصر اليوم الثلاثاء رئيس اتحاد الكرة الأسبق، سمير زاهر عن عمر 74 سنة بعد صراع طويل مع المرض.

وتولي "زاهر" العديد من المناصب أهمها رئيس اتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي 1990-2002، ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 1994-1996، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم 1996-1999، وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي 1999-2003.

وعرف الجمهور الجزائري الراحل خلال تصفيات مونديال جنوب افريقيا، مع اشتداد التنافس على بطاقة التاهل بين المنتخبين الجزائري والمصري آنذاك.

وسوف تشيع جنازة الراحل بعد صلاة ظهر الغد الأربعاء.