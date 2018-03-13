قاد ثنائي الهجوم الجزائري بغداد بونجاح ويوغراطة حمرون نادي السد لفوز عريض على ضيفه ناساف الأوزبكي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الدوحة ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في رابطة أبطال آسيا 2018 لكرة القدم.

سجل أهداف السد تشافي هيرنانديز في الدقيقة 3ي وعبدالكريم حسن في الدقيقة 15، وبغداد بونجاح في الدقيقة 43، ويوغورطة حمرون في الدقيقة 71.

وفي مباراة ثانية أقيمت اليوم أيضا ضمن ذات المجموعةي تغلب بيرسيبوليس الإيراني على الوصل الإماراتي بهدف دون رد على استاد الوصل في دبي.

وبهذه النتيجة، حافظ السد على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة أمام بيرسيبوليسي وتجمد رصيد ناساف عند 6 نقاطي في حين لا يزال رصيد الوصل خاليا من النقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي الذي تقام مبارياته خلال شهر ماي المقبل.