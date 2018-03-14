أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت، في جلستها نهار اليوم الأربعاء، واحدة من أبشع قضايا القتل في تاريخ الجنايات محليا، التي ارتكبها شاب في حق زوجته وشقيقتها ووالدتها ووالدها طعنا بسكين.

وقررت رئيسة المحكمة تأجيل القضية بعد أن لاحظت أن المتهم لم يجيب على أسئلتها، ولا يسمع إطلاقا ما تقول، يكثر الحركة دون سبب على ما ظهر في الجلسة "كأنه مختل عقليا". لتطلب بإحضار الطبيب النفساني الذي حرر تقرير الخبرة العقلية للمتهم قبل تقديمه أمام العدالة، إلى جلسة قادمة لم تحدد تاريخها. والذي سجل وجود المتهم البالغ من العمر 27 سنة، في كامل قواه العقلية ولم يتناول المشروبات الكحولية أو الأقراص المهلوسة يوم إزهاقه لأربعة أرواح طعنا بسكين، ما يطرح أسئلة عن صحته العقلية.

الواقعة التي أثارت ردود أفعال كبيرة محليا، ترجع إلى ارتكاب الجاني لجريمته في 30 سبتمبر 2017، بعد أن دخل مسكن عائلة زوجته الذي يقيم فيه هو أيضا في حدود الخامسة مساء، قبل أن ينشب خلاف بينه وبين زوجته في حدود الحادية عشر ليلا بسبب مكالمة هاتفية تلقتها من شخص شابته شكوك حولها. خاصة وأنه كان في خلاف دائم معها، ليمسكها من الشعر ويخطف الهاتف، ويتطور إلى مشاداة واستعماله خنجرا طعنها به لتلتحق والدتها فيوجه لها طعنات ثم شقيقتها، وينهي جريمته بإزهاق روح صهره، فيما لم يلحق أي أذى بالشقيقة الصغرى لزوجته المريضة عقليا التي حضرت الواقعة.

ولاذ الجاني بعد الجريمة بالفرار إلى بلدية هاشم بمعسكر عند شقيقته، ليلقى عليه القبض باستعمال أحدث وسائل الاتصال بتتبع مكالمة أجراها مع فتاة أخرى تربطه بها علاقة.