رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة سوداء عن وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر.

وفي بيان بمناسبة يومهم العالمي المصادف لـ14 مارس أكدت الرابطة أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 10 في المائة من المجتمع الجزائري أي ما يقارب 4 ملايين معوق، يعاملون كـ"مواطنين من الدرجة الثانية"، حسبها.

وأضاف البيان ان "شريحة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون على إعانات المحسنين والجمعيات، ومنهم من توجه للتسول في المساجد والشوارع"، مضيفة أن "الجزائر تسجل 39 ألف معاقاً كل سنة بسبب أخطاء الولادة. وتخلف حوادث المرور أزيد من 6 آلاف معاق سنوياً، ما يجعل الجزائر تسجل سنويا أزيد من 45 ألف معاق جديد".

واتهمت الرابطة الجهات الرسمية بالمتاجرة بمشاعر هذه الشريحة عن طريق "الوعود الزائفة"، عوض توفير العمل اللائق لهم والسعي إلى إدماجهم مهنيا وحرفيا في وسط المجتمع" ، معتبرة ان نسبة البطالة تصل إلى أكثر من 80 % في وسط هذه الشريحة.

وفي نفس السياق انتقدت المنظمة الحقوقية عدم توفير مسالك خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل النقل حيث "غالبا ما يواجهون مشاكل كثيرة في التنقل بحرمانهم من ركوب الميترو والترامواي وحتى الحافلات"، كما ان "كافة الممرات الخاصة بالمعاقين حركيا بالمراكز والمؤسسات العمومية غير مطابقة للمقاييس وتشكل خطرا على مستعمليها".

كما تطرقت البيان لمنحة المعاق التي لا تكفي لتغطية مصاريف النقل والعلاج، كما أن الوضعية تزداد سوءا بالنسبة لفئة المكفوفين "الذين لم يتم تصنيفهم ضمن المعاقين بنسبة 100 بالمئة، وبهذا يتحصّلون على منحة أقل بأربعة أضعاف مقارنة بالمنحة المخصّصة للمعاقين، وفضلا عن ذلك تم حرمانهم من الزيادة المقرّرة في 28 فيفري 2009".

وحسب الرابطة فإن تطبيق الأحكام المتضمنة في المرسوم التنفيذي رقم 14-214 المؤرخ في 30 يوليو 2014 المتعلق بتخصيص 1 بالمئة على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعاقين في المؤسسات التي تفوق عدد عمالها 20 عاملا، يبقى حبرا على ورق.