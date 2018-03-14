أكدت مصادر موثوقة بولاية برج بوعريريج إنهاء مهام مدير الفلاحة ومدير السياحة، أمس. وحسب المعلومات الأولية، فإن قرار توقيف مدير الفلاحة المعين في برج بوعريريج منذ أكثر من خمس سنوات يعود إلى انتقادات والي الولاية جراء الركود الذي يعرفه قطاع الفلاحة وعدم مواكبة المدير لبرامج قطاعه، بينما تبقى أسباب تنحية مدير السياحة المعين منذ حوالي سنة على رأس القطاع ببرج بوعريريج مجهولة، رغم ربط بعض المصادر القرار بملف قضائي سابق للمعني. ولعل ما أثار الانتباه في قرار توقيف مدير السياحة أن والي الولاية اكتشف ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بسبب غياب المعني، ما دفعه للاستفسار عن سبب الغياب، كون قرار التنحية أرسل إلى غرفة السياحة والصناعات التقليدية بدل الولاية، وهو ما أثار غضب الوالي، حسب بعض الحضور .