كرر أتلتيكو مدريد الإسباني فوزه الكبير على لوكوموتيف موسكو الروسي وهزمه في عقر داره 5-1، الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، فتأهل إلى ربع النهائي 8-1 بمجموع المباراتين، وبرغم الثلوج وصقيع موسكو (5 درجات تحت الصفر)، تألق الأرجنتيني أنخل كوريا بهدف الافتتاح (16) وتمريرتين حاسمتين لفرناندو توريس (70) والفرنسي أنطوان غريزمان الذي شارك في آخر نصف ساعة (85).



وشارك ساوول نيغويز في المهرجان التهديفي (47)، قبل أن يسجل توريس هدفه الأول من ركلة جزاء حصل عليها غريزمان (65)، فيما سجل البولندي ماشيي ريبوس في الشوط الأول هدف أصحاب الأرض بتسديدة صاروخية بعيدة المدى.



وبدأ أتلتيكو الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016، مشواره هذا الموسم في المسابقة القارية الأم، لكن احتلاله المركز الثالث في دور المجموعات جعله يكمل المشوار في يوروبا ليغ.



