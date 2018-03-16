تشهد مدينة جرادة المغربية منحى تصعيديا للاحتجاجات التي تعرف ب"الرغيف الأسود"، إثر مواجهات اندلعت بين متظاهرين والقوات العمومية المغربية امس الخميس، مخلفة عشرات الإصابات مما زاد من تعقيد الأوضاع في المنطقة التي تعاني اقتصاديا بعد توقف مناجم الفحم التي كانت مصدر الرزق الأساسي للسكان.

وتزايدت شدة التوتر بعد إصابة العشرات في مواجهات بين متظاهرين وقوات عمومية، في أعقاب احتجاجات بدأت شهر ديسمبر 2017، عندما خرج العديد من سكان المدينة، للاحتجاج طلباً لتحسين فرص العيش الكريم، بعد مصرع شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم, ثم مصرع شخص ثالث في وقت لاحق.

وقالت السلطات المحلية لمدينة جرادة، أمس، إن عدداً من المتظاهرين أحرقوا خمس سيارات تابعة للقوات العمومية وألحقوا أضراراً جسيمة بعربات أخرى، كما أشارت إلى وقوع إصابات بين صفوف القوات العمومية، بعضها بليغة، لافتة إلى أنها بدأت تدخلا أمنيا لفض احتجاج غير مرخص له بالمدينة، إثر قيام بعض العناصر الملثمة بمهاجمة القوات الأمنية بالحجارة. وقد انتهى التدخل باعتقال تسعة أشخاص.

وتضاربت أرقام الإصابات التي نقلتها وسائل الإعلام المغربية، لكن مسؤولا محليا صرّح لمصادر إعلامية أن الرقم تجاوز 180 إصابة، غالبيتها بين القوات العمومية، فيما قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، أن الإصابات البليغة وصلت إلى عشرة. ولا تزال الاعتصامات مستمرة إلى حدود مساء أمس.

وأفاد شهود عيان، كما أوردته مصادر إخبارية محلية، أن المتظاهرين دخلوا في مواجهات دامية مع قوات القمع المغربية، التي استعملت فيها "القوة القاهرة" ضد متظاهرين عزل وملاحقتهم بعد هروبهم إلى الجبال والشعاب المجاورة للمدينة .

وأضاف شهود عيان أن العشرات من شباب المدينة، أقدموا على "الانتحار الجماعي برمي أنفسهم في الآبار أمام أعين أهاليهم"، وهذا ما زاد من تصعيد الوضع إلى الأسوأ.

من جهته، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جرادة، إن الاحتجاجات اندلعت أساسا بسبب غلاء فواتير الكهرباء والماء، وتأججت بعد وفاة عمال الفحم الثلاثة، حسب ما أوردته مصادر إخبارية محلية .

وتابع الفرع في بيان جديد له أن المحتجين كانوا سلميين طوال الفترة الماضية لأجل التأكيد على كون مطالبهم 'اجتماعية صرفة'، غير أن الأجوبة التي تلقوها من المسؤولين لم تقنعهم.

وقال المسؤول المحلي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سعيد زروال لوكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين تجمعوا بشكل سلمي مطالبين بالعمل والتنمية وخيارات بديلة عن المناجم غير القانونية لاستخراج الفحم.

وتوجه وفد حكومي إلى مدينة جرادة بداية يناير الجاري لاحتواء التوتر، لكن المسؤول الحقوقي سعيد زروال قال إن الوفد لم يقنع المحتجين الذين يطالبون بمشاريع ملموسة للتنمية.

وشكل السكان لجان أحياء وأعدوا قائمة بمطالبهم، وقال مسؤول عن لجان الأحياء بالمدينة، جمال آيت أبو، الذي يتابع الملف إن "السلطات تعهدت بالرد على بعض مطالبنا ولكن ليس على تلك الأكثر أهمية".

للإشارة تعتبر مدينة جرادة (شمال شرق المغرب)، من أفقر مدن المملكة لافتقارها لأبسط ضروريات الحياة بحسب أرقام رسمية أوردتها مصادر إخبارية محلية.