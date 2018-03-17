تقرر بصفة رسمية تقديم موعد انطلاق مباراة مولودية الجزائر-مونتاين أوف فاير، الذي كان مقررا اليوم السبت على الساعة 45: 20 بملعب 5-جويلية-1962 (الجزائر) لحساب إياب الدور السادس عشر من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، إلى الساعة 00: 19، حسب ما علم من رئيس مجلس إدارة "العميد"، زايد لعاج.

و تم اتخاذ هذا القرار سهرة أمس الجمعة خلال الاجتماع التقني الذي يسبق عادة المباريات حيث اعتبر مسيرو النادي العاصمي أن اللعب ابتداء من الساعة 45: 20 في عز فصل الشتاء ليس مناسبا وهو الخيار الذي وافق عليه ممثل نيجيريا.

و يدير المباراة طاقم تحكيم تونسي متكون من الحكم الرئيسي يوسف السرايري بمساعدة مواطنيه يامن ملولشي و خليل حساني.

و كان "العميد" قد انهزم في مباراة الذهاب التي لعبت بلاغوس بنتيجة 2-1.