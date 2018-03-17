قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، اليوم السبت، أن الهيئات الدولية "تعتمد كلها على محتوى مواقع الجامعات في التصنيف وليس على نوعية التعليم".

وذكر حجار خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للجامعات أن كل المقاييس التي تعتمد عليها هيئات التصنيف "لا تعتمد أساسا على التعليم وإنما على تصاميم ومحتويات مواقع الجامعات عبر الأنترنت"، مشيرا الى أن الجامعات الجزائرية "تشهد تأخرا في هذا المجال بسبب عدم تحديثها لمواقعها".

وأوضح الوزير أنه سيتم مرافقة 20 مؤسسة جامعية لتمكينها من "تحسين مرئيتها و ترتيبها في التصنيف العالمي لتكون من بين الـ 1000 جامعة الأولى في آفاق 2020".

وأشار حجار إلى أن العملية تستهدف التصنيف الإسباني الذي يهتم بمرئية مواقع الجامعات على شبكات الأنترنت وثراء محتوياتها، والتصنيف الإنجليزي المختص في نوعية التكوين وكذا التصنيف الأمريكي الذي يهتم أساسا بمقياس حسن الأداء والتميز في البحث.

هذا، وجدد المتحدث التأكيد بهذا الخصوص على ضرورة "تعزيز تشغيل خريجي الجامعات وتلبية حاجيات المحيط الاقتصادي" وهو ما يستوجب ، حسبه، "أن تفتح المؤسسات الاقتصادية والصناعية أبوابها أمام الطلبة في إطار التربصات والتدريبات الميدانية".