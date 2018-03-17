علمت "الخبر" من مصدر مقرب من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن الأمين العام أحمد أويحيى، أحدث تغييرا في القيادة المحلية للحزب بولاية عنابة، حيث من المرتقب أن يتم تعيين رجل الأعمال يزيد بن تومي بعد عودته الأسبوع القادم من الخارج كأمين ولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية عنابة، خلفا للسيناتور السابق و البرلماني الحالي محمد أمير الذي استدعي لمهام أخرى في الحزب، بعد أن قدم اعتذاره للقيادة الوطنية للحزب والتنحي عن منصبه كأمين ولائي لأسباب شخصية، فاتحا المجال بعد سنوات من رئاسته للحزب محليا لإطارات أخرى في الحزب.

وذكرت مصادرنا، أن تعيين رجل الأعمال يزيد بن تومي، الذي يمارس حاليا مهمة رئيس المندوبية الولائية لمنتدى رؤساء المؤسسات بولاية عنابة، وكذا نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي كأمين ولائي للأرندي، خلفا لسابقه محمد أمير، جاء من منطلق القرار الذي وقعه الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في 16 مارس الماضي، والمتضمن تعيين يزيد بن تومي، كمستشار للأمين العام أحمد أويحيى، والذي يكسبه وفق أحكام النظام الداخلي للحزب المصادق عليه من خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني للتجمع الديمقراطي المنعقد في 03 و 04 جوان 2016، عضوية المجلس الولائي للحزب بولاية عنابة، وكذا عضوية المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي بحكم الصفة، دون حق التصويت.

وأرجعت مصادرنا، أسباب إحداث الأمين للعام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، للتغيير في هرم قيادة الأرندي برابع أكبر ولاية بالوطن، إلى اقتناعه بضرورة خلق دينامكية جديدة في صفوف مناضلي وإطارات الحزب بولاية عنابة، وانتهاج أسلوب " تدوير" المناصب القيادية مع فتح المجال والفرص لإطارات أخرى من أجل ممارسة و تقلد المسؤوليات داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي بهدف الاستفادة من الخبرة المحلية في تسيير شؤون الحزب محليا، سيما وأن الرهانات القادمة تحتم على الحزب الاستعداد لها بتوظيف الكفاءات و المناضلين المخلصين في الحزب من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.