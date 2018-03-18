لم تكتمل فرحة سكان حي سيدي علي عيشون ببلدية الكريمية في الشلف بعد انتهاء الأشغال بمركز البريد الذي وصفوه بـ”التحفة”، غير أنهم تفاجأوا باختفاء آلة صرف الأموال عبر البطاقات الإلكترونية من مكانها المخصص لها، ما يحتم على زبائن البريد مستقبلا انتظار فتح المركز خلال ساعات العمل القانونية لسحب أموالهم، عكس بقية مراكز البريد الأخرى التي بها هذا الصرّاف الآلي الذي يمكن الزبائن من أموالهم في أي وقت يشاؤون. ويأمل سكان المنطقة أن تتدخل وزيرة القطاع هدى فرعون لتصحيح الخلل الذي حدث، ليحقق البريد التطور الذي ينشده. مع العلم أن المنطقة تضم كثافة سكانية كبيرة، كما أنها نقطة عبور إلى مواقع سياحية هامة تقع بين بلديتي الكريمية وبني بوعتاب.



