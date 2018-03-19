لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة وذلك في ستة حوادث مرور سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر القطر الوطني، حسب حصيلة أفادت بها اليوم الاثنين المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المسيلة بوفاة خمسة أشخاص في مكان الحادث، على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف بشاحنة،على مستوى الطريق الولائي رقم 38 ببلدية تامزة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص اختنقوا من جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من وسائل التدفئة وسخان الماء، على مستوى كل من ولاية المدية ثلاث وفيات وبجاية حالة وفاة واحدة، في حين تم تسجيل وفاة شخص واحد آخر على مستوى حي بوعافية ببلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة.

وتشير حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت كذلك إثر انهيار شرفة منزل الكائن بمدخل بلدية سيدي الشحمي، دائرة السانية بوهران، والذي تسببت في وفاة شخص.

ومن جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد سبع حرائق حضرية و صناعية على مستوى عدة ولايات دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.