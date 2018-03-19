قال وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك إن روسيا تنظر في إمكانية الخروج التدريجي من اتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك +" نهاية العام الجاري، وذلك بعد استقرار سوق النفط العالمية.



وأضاف الوزير الروسي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بثت اليوم الإثنين أن سوق النفط من المتوقع أن تستقر في الربع الثالث أو الرابع من العام الجاري.



وشدد نوفاك على أن جميع المشاركين في اتفاق "أوبك +"، ملتزمون بالعمل على بلوغ نقطة التوازن في سوق النفط وبعد ذلك فقط يمكن النظر في اتخاذ إجراءات جديدة.



وجاء ذلك بعدما رجح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي انسحاب روسيا من الاتفاق قبل حلول نهايته، وقال " قليلون ملتزمون بالبقاء حتى نهاية هذا العام".



وكانت مجموعة منتجين من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا والسعودية اتفقت على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من النفط في خطوة تهدف لدعم أسعار النفط، وتمتد صلاحية الاتفاق إلى نهاية العام الجاري.



وفي أسواق النفط، هبطت أسعار الخام اليوم الإثنين بعد أن أشارت زيادة عمليات الحفر في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إنتاج النفط مما أثار مخاوف من عودة الفائض من المعروض النفطي.