تعد مناديل المكياج خياراً مناسباً لإزالة أحمر الشفاه وبقايا مساحيق التجميل، لكن الخبراء يحذرون من استخدام هذه المناديل.

ورغم أن مناديل المكياج، خيار سريع ومريح، إلا أنها بالكاد قادرة على إزالة طبقة المكياج والبكتيريا، التي تتراكم خلال النهار، ويمكن أن تسبب التهابات جلدية واحمرار البشرة، وأن تكون سبباً في الشيخوخة المبكرة للجلد.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أكد الخبراء إن مناديل المكياج تترك الكثير من الرواسب، فهي تحرك الأوساخ على الوجه، دون إزالتها بشكل كامل، وتخلف بقايا كيميائية، يمكن أن تتسبب في تهيج واحمرار الجلد.

ويمكن للمناديل أيضاً أن تتسبب في جفاف الجلد، وتعرضه للاندفاعات والبثور، بسبب احتوائها نسبةً من الكحول، التي تتسبب في إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة.