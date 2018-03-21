قالت محمية “أُل بيجيتا” الكينية إن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.

وأضافت المحمية التي كانت تتولى رعاية وحيد القرن في بيان “بحزن بالغ تعلن محمية أُل بيجيتا وحديقة حيوان دفور كرالوفي نفوق “سودان” آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي في المحمية بكينيا في 19 مارس 2018 عن 45 عاما”.

وقالت المحمية إنها قررت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية سودان في السابق قتله يوم الإثنين رأفة به بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.

وكان سودان يعالج من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة.

وقضى سودان أسبوعين في أواخر فيفري وأوائل مارس راقدا في حظيرته لصعوبة حركته بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.

وبعد أن فشلت كل المحاولات لتزويجه في العام الماضي بإحدى الأُنثيين، ناجين (27 عاما) وفاتو (17 عاما)، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب وتبلغ تكاليفه 9 ملايين دولار.

يوجد 5 أنواع من وحيد القرن، الذي يعد ثاني أكبر حيوان ثديي بعد الفيلة.

يتكون وحيد القرن الأبيض من نوعين فرعيين: وحيد القرن الأبيض الجنوبي، ووحيد القرن الشمالي، وهو النوع الأكثر ندرةً.

وكان سودان (مواليد 1973) آخر ذكر في هذا النوع، بعد وفاة وحيد قرن آخر في عام 2014، ليبقى الذكر الوحيد من فصيلته، وعد هذا الحيوان منقرضاً من الطبيعة منذ العام 2008، بعد نقل الأعداد القليلة المتبقية إلى محميات طبيعية.

وقد تم القضاء على سلالات هذا الحيوان في أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وتشاد، خلال أزمة الصيد غير المشروع في السبعينيات والثمانينيات، من أجل صنع الخناجر والاستخدام الطبي في الصين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).