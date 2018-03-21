اعترف الكيان الصهيوني للمرة الأولى أنه قصف ما يشتبه بأنه مفاعل نووي سوري عام 2007 قائلة يوم الأربعاء إن الضربة يجب أن تكون تحذيرا لإيران من أنه لن يُسمح لها بتطوير أسلحة نووية.



ونشر جيش الاحتلال وثائق لم تعد سرية وتشمل لقطات من قمرة قيادة طائرة وصورا ووثائق من المخابرات بشأن الغارة الجوية التي شنتها في السادس من سبتمبر أيلول 2007 على منشأة الكبر قرب دير الزور في شرق سوريا.



وقالت إن المفاعل كان تحت الإنشاء بمساعدة من كوريا الشمالية ولم يكن باقيا على تشغيله سوى شهور. وقال عاموس يدلين الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الصهيونية في ذلك الوقت، إنه حتى مع تشغيل المفاعل فإن صنع سوريا سلاحا نوويا كان سيستغرق سنوات.