عاش مطار وهران أحمد بن بلة صباح أمس حالة فوضى، بسبب حركة الإضرابات التي تشهدها فرنسا يومي الخميس والجمعة في العديد من القطاعات، ومنها قطاع النقل الجوي.



وتفاجأ المسافرون المتوجهون نحو مطار رواسي شارل ديغول انطلاقا من مطار وهران، في ساعة مبكرة من صباح أمس على متن طائرة الجوية الجزائرية، بفرض هذه الأخيرة زيادات في التسعيرة. ”لقد فرض علينا نائب المدير المكلف بالقسم التجاري في المديرية الجهوية للجوية الجزائرية دفع مبالغ إضافية، والحجة أن الطائرة ستغير اتجاهها نحو مطار أورلي” كما يقول المسافرون.

وأحدث هذا القرار المفاجئ فوضى عارمة في المطار، فقد ”هرب أعوان الجوية العاملون في المطار من مواقعهم”، ووجدت مصالح أمن شرطة الحدود نفسها أمام غضب كبير لدى المسافرين الذين قالوا ”إننا لا نتحمل مسؤولية إضرابات شنها الفرنسيون في بلادهم. كما أن من مسؤولية شركة النقل الجوي الجزائرية التي حجزنا لديها تذاكرنا منذ مدة طويلة أن تجد لنا حلا وليس أن تعاقبنا برفع التسعيرة بطريقة غير قانونية”. واستمرت الفوضى أكثر من ساعتين ”دون أن يظهر أثر لأي مسؤول في الخطوط الجوية الجزائرية بمطار وهران ليشرح لزبائن شركته دوافع الزيادة ومبرراتها القانونية”، كما أكد العديد من المسافرين لـ ”الخبر”.