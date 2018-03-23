

يعتزم منتجو فيلم "دماغ لينين" الخيالي دعوة نجم هوليوود، ليوناردو دي كابريو، لأداء دور الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين.



وينوي منتجو الفيلم البدء بمحادثات مع وكلاء نجم هوليوود بهذا الشأن، حيث يعتقد كاتب السيناريو، ألكسندر بوروديانسكي، أن هذا الدور يمكن أن يصبح خطوة لامعة أخرى في مسيرة الفنان الإبداعية.



وأشار بوروديانسكي إلى التشابه العجيب بين لينين الشاب ودي كابريو ذي الأصول الروسية.



ويروي الفيلم قصة استنساخ لينين وإرسال نسخة منه إلى أمريكا ليفجر هناك ثورة بروليتارية.