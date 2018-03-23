أفادت مصالح الأحوال الجوية اليوم الجمعة أن رياح قوية ستسجل إبتداءا من يوم الغد السبت 24 مارس و أن الولايات المعنية هي تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، تيارت، سعيدة، معسكر النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية و ورقلة.

كما أفادت ذات المصالح أن هذه النشرية الجوية الخاصة صالحة إبتداءا من نهار الغد 24 مارس على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساءا من نفس اليوم.

و أشارت إلى أن سرعة الرياح ستقارب الـ 60 إلى غاية الـ 70 كم/سا.