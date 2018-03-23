أكد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم رابح ماجر، في تصريحات أدلى بها اليوم الجمعة لوكالة الآنباء الجزائرية، أنه "من المبكر جدا" الحكم على نجاح الخطة التكتيكية الجديدة (3-4-2-1)، التي جربها خلال اللقاء الودي التحضيري ضد تنزانيا الذي فاز به (4-1)، سهرة أمس الخميس بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر).

وقال : "جربنا نهجا تكتيكيا جديدا لأول مرة ضد تنزانيا، و صراحة أظن أنه من المبكر جدا الحكم عليه بصفة نهائية إن كان يلائم منتخبنا أم لا".

و على العموم عبر ماجر عن "اقتناعه بالمردود الذي قدمه أشباله، الذين أبانوا حسب رأيه عن أمور جميلة فوق أرضية الميدان"، سيما "الإرادة و العزيمة" و هو "ما أسعده كثيرا".

و أضاف الناخب الوطني في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية: "كان بإمكاننا تسجيل عدد أكبر من الأهداف، لكن نتيجة (4-1) ليست بالهينة، فريقنا يواصل المحافظة على "عذريته" عقب ثلاث مقابلات وهو أمر جيد، يسمح له بكسب المزيد من الثقة".و بخصوص المقابلة الودية الثانية المقررة يوم الثلاثاء 27 مارس ضد إيران بمدينة غراز النمساوية، قال ماجر أنها ستكون مختلفة مقارنة بمواجهة تنزانيا، لأنها تتعلق ببلد آسيوي يعتمد على طريقة لعب مختلفة".

"سأعاين مقابلة إيران الودية أمام المنتخب التونسي (سهرة اليوم الجمعة بتونس), من أجل التعرف أكثر على نمط لعبهم. لست أدري إن كنت سأوظف نفس النهج التكتيكي (3-4-2-1) أم لا، سنرى ذلك يوم الثلاثاء"، حيث لم يرغب ماجر في الكشف عن جميع أوراقه.

و عاد للتأكيد على "دقة و منطقية قائمة اللاعبين الذين استدعاهم تحسبا لهاتين الخرجتين الوديتين"، مشيرا إلى "تألق مهاجم نادي السد القطري بغداد بونجاح"، الذي وقع ثنائية في شباك الحارس التنزاني.

و فيما يتعلق باللاعبين المحليين الذين بإمكانهم الالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الأول في قادم المواعيد الدولية، على غرار مهاجم شباب بلوزداد سيد علي لكروم و ظهير نادي بارادو إسلام عروس، أكد رابح ماجر أن أبواب "الخضر" تبقى دائما مفتوحة لمن يستطيع تقديم الإضافة إلى الفريق".

و امتنع الناخب الوطني أمسية الخميس، عقب نهاية المقابلة ضد تنزانيا، عن الإدلاء بأي تصريح للصحافة كما جرت عليه العادة في كل مقابلات زملاء رياض محرز، و هو ما أثار ردود أفعال رجال الإعلام.