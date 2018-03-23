سيجد المشاهد الجزائري نفسه مضطر للاستنجاد بالفضائيات العربية خلال رمضان المقبل للبحث عن مسلسلات درامية يشبع بها ظمأه، وذلك بعد المشاكل الكبيرة التي واجهتها كل القنوات الجزائرية سواء العمومية أو الخاصة في البحث عن ممولين لإنتاج مشاريعها. ولعل آخر فصل في تلك المشاكل “فرار” الممثل حسان كشاش من مسلسل “الخاوة” إلى مسلسل آخر يشرف عليه بعض الأتراك، قبل أن يتوقف هذا الأخير أيضا، في حين تم الاستنجاد بممثل مغترب آخر والذي طالب بالملايير ليتوقف الجميع عن العمل.