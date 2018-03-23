دعا سائقو المركبات في البليدة إلى قيام وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بزيارة جديدة إلى البليدة ولم لا إجراء زيارات بصفة دورية، حتى ينعموا بالسير عبر طرقات خالية من كابوس الممهلات العشوائية “الدودانات” التي لا تخضع لأية مقاييس، ما كبدهم خسائر في مركباتهم، والتأخر عن قضاء حوائجهم أو الالتحاق بأماكن عملهم. هذه الدعوة تجد مبررها من حيث أن الزيارة الأخيرة التي قادت الطيب لوح إلى البليدة جعلتهم يثنون بالشكر على الوزير ويرفعون أيديهم للسماء حمدا وشكرا، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، لأن منتخبيهم عجلوا بإعادة نصب مثل تلك “الجبال” الأزفلتية”، لتعود الأمور إلى سابق عهدها مع المعاناة...