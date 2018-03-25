قامت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا بتوقيف أزيد من 40 شخصا مشتبه فيهم، خلال المقابلة الكروية التي جمعت فريقي شبيبة القبائل واتحاد البليدة مساء أمس السبت بملعب 5 جويلية (العاصمة)، حسبما جاء اليوم الأحد في بيان ذات المصالح.

وقامت مصالح الأمن بتوقيف 44 مشتبها فيه، منهم 7 في قضية حيازة المخدرات و استهلاكها، و توقيف 4 آخرين بسبب حمل السلاح الأبيض المحظور ناهيك عن 7 آخرين لحيازتهم ألعابا نارية محظورة و الدخول بها إلى منشأة رياضية، يضاف إليهم 5 أشخاص حاولوا الدخول بعنوة إلى المنشأة الرياضية وهم في حالة سكر أما باقي المشتبه فيهم فقد تم توقيفهم - يضيف البيان- في قضايا مختلفة أخرى.

جدير بالذكر أن مباراة شبيبة القبائل-اتحاد البليدة، انتهت بنتيجة 2 مقابل 1 لصالح شبيبة القبائل التي تأهلت بذلك إلى ربع نهائي كأس الجزائر.