أعلنت إيران، اليوم الأحد، احتجاز زورق إماراتي يحمل "وقوداً مهربا".



ووفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد أعلن قائد خفر السواحل في بندرلنكة بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران محمد ثابت عن "احتجاز زورق إماراتي يحمل وقودا مهربا".



وقال ثابت، إن هذا الزورق المزود بأجهزة الضخ وتخزين الوقود كان يحمل 250 ألف لتر من زيت الغاز المهرب، وقد تم توقيفه في إطار عمليات خاصة من قبل خفر السواحل في بندرلنكة.



وأضاف أن طاقم الزورق يضم 4 أفراد يحملون الجنسية الهندية وقد تم تسليمهم للسلطات القضائية المختصة.