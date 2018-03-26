نشب حريق مهول صباح اليوم الإثنين على مستوى مصنع للضمادات الطبية بزرالدة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر التي أكدت أنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح الملازم صادق كمال من خلية الاتصال للمديرية الولائية للحماية المدنية أنه تم تسجيل في حدود الساعة الثالثة والنصف صباحا نشوب حريق مهول بمصنع للضمادات الطبية تابع لمؤسسة خاصة بالمنطقة الصناعية بزرالدة واستمرت عملية إخماد الحريق لأزيد من أربع ساعات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف أن الحريق نشب بالطابق الأرضي للمصنع حيث أتلفت السنة اللهب المخزون الموجود بالمكان عن كامله ، فيما تمكن أعوان الحماية المدنية من منع وصول الحريق إلى باقي أرجاء المصنع.

وتطلبت عملية الإخماد تسخير ثماني شاحنات إطفاء وشاحنة السلم الميكانيكي و ثلاث سيارات إسعاف، كما عرفت العملية تدخل وحدات القطاع إلى جانب تسجيل تدعيم الوحدة الرئيسية، يضيف المصدر.