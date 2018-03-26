قال مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، اليوم الإثنين ،إن انهيار تنظيم "داعش" في سوريا والعراق أدى لزيادة تجنيد المتطرفين في جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا، مما يهدد باندلاع أزمة مهاجرين أوروبية جديدة

وأضاف بيزلي أن الكثير من المسلحين، الذين فروا من سوريا، انتهى بهم المطاف في جنوب الصحراء الكبرى، وهي حزام من الأراضي شبه القاحلة يمتد من شرق إلى غرب القارة ويعيش به 500 مليون شخص.

وذكر أن مقاتلي تنظيم "داعش" يتعاونون مع جماعات متطرفة أخرى لإيجاد "صعوبات غير عادية" في جميع أنحاء المنطقة.

كما حذر ديفيد بيزلي قادة أوروبا ،حيث قال بأنهم قد يواجهون موجة هجرة من جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير من الموجة الناجمة عن الصراع السوري.