تجمع ، اليوم الاثنين، العشرات من طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري ببلدية وادي الزناتي غربي ڨالمة ، أمام مقر الدائرة ، للمطالبة بحصص توزيع سكنية اجتماعية، التي لم تعرفها البلدية حسبهم من قبل سنة 2010 ، مفيدين بأنّ عمليات التوزيع التي عرفتها السنوات الأخيرة، اقتصرت على مستفيدي السكن الهش فقط،، في حين أوضحت مصادر من دائرة وادي الزناتي،أنّ هناك المئات من السكنات بمختلف الضيغ ،التي يجري إنجازها بالمدينة الجديدة "عبد الحميد مهري" ضاحية جبل العنصل .

المحتجون الذين أوفد ممثلون عنهم على رئيس الدائرة ، طالبوا بالإسراع في إيفاد اللجان المختصة في معاينة طالبي السكن ، للقيام حسبهم في عملية التّحيين والإعداد لقوائم المستفيدين .

كما طالبوا خلال الاحتجاج نفسه بمشاريع سكنية جديدة ، لتلبية الطلبات التي تجاوزت الـ 3300طلب للسكن الاجتماعي الإيجاري وحده على مستوى البلدية. وقد شدّدوا على ضرورة إيجاد حلّ لانشغالهم ، وتسريع وتيرة الإنجاز للسكنات التي قالوا بأنّها عرفت تأخّرا في التجسيد ،وعصفت بآمالهم في توديع حياة المعاناة ، مثلما ذكر لنا بعض هؤلاء المواطنين ، الذين تجمّعوا أمام المقر الاجتماعي للدائرة ، محاولين رفع بعض اللافتات ، قبل أن تتدخل مصالح الأمن التي طوقت مبنى المرفق العمومي .

وعلمنا من بعض الممثلين الذين استقبلهم رئيس دائرة وادي الزناتي واستمع لانشغالهم ، أنّ سلطات الدائرة ذكرتهم بالبرنامج السكني قيد الإنجاز خاصة بالمدينة الجدية "عبد الحميد مهري" بمنطقة جبل العنصل ، أين تجري أشغال برامج سكنية تفوق الت1300 وحدة سكنية لمختلف الصيغ . وأفادوا بان مسئولي الدائرة أعلموهم بأنّ اللجان التي يطالبون بها بخصوص المعاينة والتوزيع ، تعمل وفق ما ينص عليه القانون .