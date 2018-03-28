أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو لا تستعجل في مسألة الرد على طرد الدبلوماسيين الروس بسبب قضية سالزبوري.

وردا عن سؤال حول متى ستعلن روسيا إجراءات جوابية على طرد الدبلوماسيين الروس وإغلاق القنصلية العامة الروسية في الولايات المتحدة، قال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لسنا بعجالة في أمرنا. إننا نقترب من هذا بشكل شامل ومدروس".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغميا عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

وبعد بريطانيا ، قرر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا ودول أخرى طرد دبلوماسيين روس، على خلفية حادث سالزبوري.