احتل الاقتصاد الجزائري المركز الثالث الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي بإفريقيا، حسب ما كشفت عنه مجموعة "كانتوم غلوبال" النسخة الجديدة من "المؤشر الإفريقي للاستثمار 2018".

ويعمتد التصنيف القاري للاستثمار على عدة عوامل، من بينها نسبة النمو، والسيولة النقدية (معدل الفائدة، واحتياطي النقد)، ومستوى المخاطر، ومناخ الأعمال فضلا عن العامل الديموغرافي، ورأس المال الاجتماعي.

وأشار مؤشر الاستثمار في إفريقيا، إلى أن الوجهات الخمس الأولى مجتمعةً جذبت 12.8 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2016، فتبؤ المغرب صدارة التصنيف متبوعة بمصر في المرتبة الثانية، تلتها الجزائر في المؤشر القاري، ثم بوتسوانا، كوت ديفوار ، ثم جنوب إفريقيا.

وكان من المفاجئ احتلال الاقتصاد التونسي لمرتبة متدنية ضمن التصنيف، حيث حل في الرتبة 24.