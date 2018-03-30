أعلنت مؤسسة بريد الجزائر اليوم الجمعة، تمديد بيع قسيمات السيارات على مستوى مكاتب البريد.

وأوضح بيان للمؤسسة إن هذا الإجراء جاء في إطار تمديد فترة اقتناء قسيمات السيارات إلى غاية 30 أفريل بدلا من 31 مارس 2018 .

وعليه يدعو بريد الجزائر أصحاب السيارات إلى اقتناء القسيمة قبل انتهاء الفترة القانونية التي حددت بتاريخ 30 أفريل 2018 بدل 31 مارس 2018.

وبغية إنجاح هذه العملية تتعاون مؤسسة بريد الجزائر بشكل وثيق مع المديرية العامة للضرائب التي تسهر على تزويد مكاتب البريد بالقسيمات طيلة المدة القانونية للبيع.