أعلنت السلطات المحلية في ولاية زمفارا شمالي نيجيريا، عن مقتل 36 راعيا بهجوم شنه مسلحون . وقال المتحدث باسم شرطة زمفارا محمد شيبو: "هاجم مسلحون على دراجات نارية قرية باون داجي وقتلوا 15 شخصا"، ناسبا الهجوم للصوص مواشي.

من جهته، أكد زعيم قبلي العثور على "36 جثة"، مضيفا أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن جثث أخرى.

وانتشر الجيش النيجيري عام 2016 في ولاية زمفارا الشمالية، والتي بات الخطف لطلب فدية وسرقة المواشي منتشرا فيها على نطاق واسع، إذ تشكل المجموعات الريفية معظم السكان وغالبيتهم من المسلمين، الذين يعيشون على تربية الماشية والصيد والزراعة.وقتل عشرات الأشخاص في فبراير الماضي، على يد مسلحين أطلقوا النار على تجار وسكان في قرية بيران في الولاية ذاتها.