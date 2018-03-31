أشادت الجزائر اليوم السبت باتفاق المصالحة الذي أبرم بين المدينتين الليبيتين مصراتة والزنتان تحت شعار المصالحة من أجل الوطن، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يشكل "خطوة في الإتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة والوفاق الوطنيين في ليبيا".

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن "الجزائر التي طالما رافعت من أجل المصالحة والحوار بين الإخوة الليبيين تشيد باتفاق المصالحة الذي أبرم بين مصراتة والزنتان تحت شعار المصالحة من أجل الوطن".

وأضاف ذات المسؤول أن "الجزائر تبرز أهمية المبادئ التي كرسها لصالح دولة القانون وتوحيد المؤسسات الوطنية لاسيما جيش موحد تحت سلطة مدنية قادرعلى الاضطلاع بدوره كاملا في مجال الحفاظ على الأمن والوحدة الترابية الليبية وكذا في مجال مكافحة الإرهاب".

وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر تعتبر أن هذا الاتفاق الذي يبرز تمسك الشعب الليبي بحل سياسي يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة والوفاق الوطنيين".

وأردف بن علي الشريف يقول أن "الجزائر تعرب عن أملها في أن تدفع هذه المبادرة بديناميكية مصالحة عبر كل التراب الليبي، قائمة على المصلحة العليا للشعب الليبي وبعيدا عن كل تدخل أجنبي كما تمهد الطريق لحل نهائي للأزمة التي يعيشها هذا البلد الشقيق والجار".

للتذكير، التقى ممثلون عن المدينتين الليبيتين الزنتان ومصراتة يوم الأربعاء الفارط وتوج اللقاء ببيان ختامي أشار من خلاله الطرفان إلى "ضرورة توحيد الجيش والشرطة تحت سلطة مدنية ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله".