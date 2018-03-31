رافع الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي اليوم السبت ببرج بوعريريج من أجل تكريس دولة القانون و حماية الحريات الفردية.

وأوضح ذات المتحدث خلال لقاء جمعه بمناضلي الحركة أن هذين العنصرين يعدان هامين لـ"ضمان تماسك المجتمع الجزائري وحمايته من الانسياق نحو أي انزلاقات"، داعيا إلى إصلاحات اجتماعية وسياسية لحماية الشباب على وجه الخصوص.

وأكد ذويبي ضرورة "العمل على الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية لاسيما في شقها المتعلق بالدين"، علاوة على "محاربة كل الأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري".

وأردف في هذا السياق قائلا "بعد عجز فرنسا خلال أكثر من قرن من الاستعمار عن تغيير عقيدة الشعب الجزائري ارتفعت أصوات باسم الدين لتبث سمومها بين الشباب"، مطالبا علماء الدين وأصحاب الشأن أيضا بالعمل على "محاصرة بالحجة والبرهان هذه الأفكار التي أضحت تشكل خطرا يحدق بالشباب".

وفي ختام كلمته نوه بموقف الجزائر ومساندتها للقضية الفلسطينية ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني.