اعتبر وزير الثقافة عز الين ميهوبي اليوم الأحد أن تتويج فيلم "إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ بثلاث جوائز بمهرجان مسقط السينمائي الدولي "تتويجا مستحقا يضاف إلى الجوائز الأخرى التي أحرزتها السينما الجزائرية" وفق بيان لوزارة الثقافة.



وذكر ميهوبي أن المخرجة ياسمين شويخ قد تحصلت على "جائزتين ذهبيتين في أقل من أسبوع" في إشارة إلى تتويجها بـ"الكعب الذهبي" للطبعة الثالثة لمهرجان الفيلم المتوسطي وجوائز مهرجان مسقط السينمائي الدولي.



ونوه الوزير في بيان له بجيل جديد من السينمائيين الجزائريين "على غرار إلياس سالم وكريم موساوي وسالم براهيمي وياسمين شويخ" ممن برزوا في السنوات الأخيرة.



وحاز فيلم "الى آخر الزمان" على الجائزة الكبرى "الخنجر الذهبي" في الطبعة العاشرة لمهرجان مسقط السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة النقد وجائزة أحسن ممثل التي حازها جيلالي بوجمعة.