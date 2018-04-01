عاشت فتاة محجبة لحظات مرعبة عقب تعرضها لهجوم وحشي من قبل رجل أميركي خلال وجودها في مستشفى بومونت في ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "ميترو" البريطانية أمس السبت.



وأوضحت الصحيفة أن جون ديليز البالغ من العمر 57 عاما، اعتدى بوحشية على فتاة محجبة تبلغ من العمر 19 عاما، دون أي سبب يذكر.







وبحسب شريط الفيديو الذي بلغ طوله عشرين ثانية، فقد توجه ديليز نحو الضحية وانهال عليها ضربا ولكما، قبل أن يهرع عدد من الموجودين للإمساك به وإنقاذ الفتاة.



وتشير الصحيفة إلى أن الضحية رفعت دعوى قضائية من أجل التعويض، حيث تطالب المستشفى بتعويض قدره 25 ألف دولار، لفشله في تفادي اعتداء ديليز عليها.



وتخشى هذ الفتاة من أن يكون الهجوم الذي تعرضت له بسبب الإسلاموفوبيا، لأنها كانت الشخص الوحيد الذي يرتدي غطاء للرأس.





وبحسب ماجد مغني محامي الضحية، فإن موكلته التي كانت بالمستشفى لتلقي العلاج من أجل إصابة في فكها، أصيبت بصدمة شديدة بسبب ما حدث، حتى أنها تخشى الآن مغادرة منزلها، معربا عن اعتقاده أن موكلته تعرضت للاعتداء "لأنها كانت مسلمة".





يشار إلى أنه تم اعتقال ديليز الذي أقر بأنه مذنب، وقد تم احتجازه، حيث سيحاكم في تاريخ لاحق عقب فحص قدراته العقلية.



