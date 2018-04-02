التمست نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة استمرت لساعات متأخرة من ليلة الأحد إلى الإثنين، أحكاما تصل لـ 5 سنوات نافذة فيما سيصدر الحكم يوم الأحد القادم، للفصل في ما بات يعرف بقضية قرية "تالين" بأعالي جبل شنوة المتعلقة بالتعدي على ملكية عقارية.

و يتابع المتهم الرئيسي م.ح بجنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة و التزوير و استعمال المزور ، تشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة ، التعدي على ملكية عقارية و بيع قطع أرضية و مخالفة تعرية أراضي غابية بدون رخصة.

و في أطوار المحاكمة ألتمس ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيبازة أحكام 3 سنوات في حق سبعة أشخاص موقوفين يوجدون رهن الحبس المؤقت و 5 سنوات سجنا نافذة في حق متهمين اثنين في حالة فرار منهما المتورط الرئيسي صاحب المشروع المدعو م.ح.

كما التمست نيابة محكمة تيبازة تثبيت الأمر بالقبض على المتهم الرئيس صاحب المشروع و أحد شركائه مع تسليط غرامة تقد بـ 500 ألف دينار لكل واحد منهما.

وأما باقي المتهمين فوجه لهم قاضي التحقيق تهم تتعلق بجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون اعتماد و جنحة تكوين جمعية أشرار و جنحة التعدي على ملكية عقارية.

و استمعت رئيسة الجلسة القاضية راضية بن غزال إلى أقوال و شهادات جميع الأطراف الذين فاق عددهم 70 ما بين متهم و ضحية و شاهد و طرف مدني ،رافع دفاع المتهمين عن براءة موكليهم الموضوعين رهن الحبس مستندين في ذلك إلى الوكالة التي بحوزة أربعة منهم والتي تسمح لهم بقوة القانون بتمثيل المتهم الرئيسي في شتى التعاملات معتبرين جنحة تكوين جمعية أشرار لا أساس لها على اعتبار أنه لم يحدث بينهم اتفاق مسبق للإعداد لجنحة ما.

وأما المتهمين الثلاثة الآخرين فدافع المحامون عن براءتهم على اعتبار أنهم عمال بسطاء ليست لهم أي مسؤولية في تسيير وإدارة المشروع.