نشرت مجلة "الجیش" في عددھا الأخیر الخاص بشھر أفريل، أن الخدمة الوطنیة التي استلھمت مبادئھا من الثورة التحريرية كانت وستظل مدرسة ومنبعا لروح التلاحم الوطنیة.

وأكدت المجلة، أن الإنجازات الاجتماعیة والاقتصادية هي إنجازات أفراد الخدمة الوطنیة، كالسد الأخضر وطريق الوحدة الإفريقیة وبناء السدود والسكك الحديدة وغیرھا من المشاريع والمنشآت الاقتصادية والاجتماعیة.

وقالت بأن تجربة الخدمة الوطنیة أثبتت إيجابیتھا في مجال تعزيز القدرات الدفاعیة وتحقیق الانسجام الوطني وتواصل الأجیال، واتضح ھذا الانسجام في كل مرة كانت فیھا الجزائر بحاجة إلى أبنائھا.



