يؤدي جفاف شعرك إلى ضعفه وتقصفه المستمر. خاصة في الصيف أين يتعرض لعدة تغيرات بسبب كثرة التعرض للشمس والبحر، وكذا المواد الكيميائية في المسابح، لهذا لابد من العناية بهِ، وفي السياق تقدم لكِ أخصائية التجميل والحلاقة السيدة زوينة نصائح للعناية بالشعر الجاف.

* الاكتفاء بغسل الشعر بالشامبو مرة واحدة في الأسبوع

* قبل غسل الشعر ينصح بترطيبه بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت الأرقان، قومي بفرك فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف ساعتين قبل الاستحمام. وتجنبي وضعه ليلة كاملة، لأن المسامات تكون مفتوحة وتسهل الإصابة بالبرد.

* يغسل الشعر بشامبو خاص بالشعر الجاف مثل شامبو زيت الأرقان، ثم وضع قناع من نفس الزيت، وفي الأخير تضع “سيروم” لترطيب الشعر وتغذية الأطراف.

* تجنبي استخدام درجات حرارة عالية في التجفيف والتصفيف، ويفضل تجفيف الشعر بتقنية البخار، وتجنبي استعمال مكواة الشعر إلا في المناسبات الخاصة.

* عند صبغ الشعر اختاري المنتجات الخالية من “الأمونياك”

* رطبيه بالكريمات المرطبة.

* قومي بقص الشعر كلما ظهر عليه التقصف.