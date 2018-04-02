ارتداء حزام حول الخصر مع فستان الزفاف يساعد على تنحيف البطن ومنطقة منتصف الجسم وإبراز الخصر بشكل مثالي.

اختاري موديلات الفساتين التي تأتي بقصة الأميرات وابتعدي تماما عن الموديلات الضيقة أو التي تبرز تفاصيل الجسم مثل تصميم ذيل السمكة.

السبانكس من السراويل الرائعة في رفع ترهلات الجسم وإعطاء البطن مظهرا أنحف، ولكن عليك اختيار نوع بمقاس مناسب تماما لجسمك خاصة عند ارتدائه أسفل فستان الزفاف.. احرصي على تجربة السبانكس قبل شرائه للتأكد من أنه سيكون مريحا مع فستان الزفاف.