المقادير

كوب فرينة، 2/1 كوب حليب سائل، 2 ملعقة كبيرة زبدة، بيضة، 2/1 ملعقة صغيرة سكر، ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

مقادير الحشو

علبة فطر، علبة حليب مركز غير محلى، بيضتان، 2/1 كيلو صدر دجاج مشوي، جبن موزاريلا مبشور.

التحضير

أمزجي الفرينة والزبدة، أضيفي البيض والملح والفلفل والسكر، ثم قومي بإضافة الحليب وامزجي جيدا حتى تحصلين على عجين متماسك.

اتركي العجينة جانبا لكي يختمر لمدة ١٠ دقائق، وقومي بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

افردي العجينة على سطح مستوٍ ورشيه بقليل من الدقيق، ثم ضعيه في صينية تارت مدهونة بالزبدة.

لتجهيز الحشو، اخلطي الحليب المركز مع البيض والبهارات والفطر والدجاج وامزجيهم جيدا.

اسكبي الحشو على العجين ورشي الجبن على الوجه.

ادخلي الصينية في الفرن حتى تحمر.. تناوليها ساخنة أو باردة.