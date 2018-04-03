أعرب جون دروشر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، عن اهتمام شركات أمريكية في الاستثمار في مجال صناعة السيارات.

جاء هذا خلال استقبال وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي ، اليوم الثلاثاء ، في مقر دائرته الوزارية بالجزائر للسفير الأمريكي، حسبما جاء به بيان لوزارة الصناعة و المناجم .

و صرح الوزير، أن الشراكة الجزائرية الأمريكية تسير في الاتجاه الصحيح، و "نحن راضون عن نتائج هذه الشراكة ونرغب في تطويرها أكثر"

من جانبه ، قال دروشير إن الشركات الجزائرية والأمريكية لديها الكثير لتفعله معا لتعزيز الشراكة الثنائية.

وأعرب جون دروشر عن استعداد الشركات الأمريكية للاستثمار في الجزائر، لا سيما في مجالات صناعة السيارات والمعدات الزراعية والصناعات التحويلية.