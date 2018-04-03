دعا وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، من سيدي بلعباس، الدولة إلى حتمية العمل على خلق المناخ الكفيل بتنويع موارد الاستثمار وتعبيد الطريق أمام المستثمرين الجزائريين والأجانب أملا في خلق الثروة ومعها مناصب شغل كشرط للوصول إلى اقتصاد تنافسي بمعايير دولية، وذلك من خلال محاضرة ألقاها بفندق “بني تالة”.



ويصف الوزير الأسبق الصناعة والفلاحة والسياحة بالقطاعات الحيوية والإستراتيجية التي بات من الواجب الاستثمار فيها.



شكيب خليل رافع أيضا لصالح “إحياء التنسيق” بين دوائر القرار في المجال الاقتصادي والباحثين الجامعيين، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين، ودعا إلى استخلاص الدروس من تجارب لدول أجنبية في مجال فتح قنوات الاستثمار أمام المحليين والأجانب “على غرار ما وصلت إليه التجربة الماليزية”.



ويرى خليل بأنه قد بات من الضروري التحكم الجيد في “الحركية” التي تعرفها السوق الموازية وفي تسوية مستحقات الضرائب أملا في تقوية الاقتصاد الوطني، في ظل استبعاده وبلغة الواثق من نفسه حدوث انتعاش كبير في أسعار البترول عبر الأسواق الدولية حاليا، وهو الذي عبر علانية عن معارضته للسياسة المنتهجة من قبل الدولة في إطار دعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع “بالنظر لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى الاستثمار بشكل عام”، بعد أن أقر بلغة الأرقام باستفادة 25 بالمائة فقط من عامة الشعب من فئة المعوزين من ذات السياسة نظير بقية “تنتفع”.



ولا يستبعد شكيب خليل أن تواجه الدولة صعوبات بالغة بعد سنوات قليلة من الآن في تغطية حاجيات الأعداد المتزايدة للمعوزين “في ظل ترقب طفو الخلل قياسا باستحالة تمكن سياسة الدعم المنتهجة من توفير مناصب عمل كفيلة بتحقيق التوازن”، حسبه.



