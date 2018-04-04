أجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، اليوم الأربعاء ، تعديلا في الحكومة مس وزارات الشباب والرياضة و التجارة و السياحة والصناعة التقليدية وكذا العلاقات مع البرلمان،حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان أنه بعد استشارة الوزيرالأول قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم إجراء تعديلا في الحكومة. وقام رئيس الجمهورية بالتعيينات التالية:

محمد حطاب،وزيرا للشباب و الرياضة خلفا للسيد الهادي ولد علي المستدعى لمهام أخرى.

سعيد جلاب،وزيرا للتجارة خلفا للسيد محمد بن مرادي المستدعى لمهام أخرى.

عبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة و الصناعة التقليدية خلفا للسيد حسن مرموري المستدعى لمهام أخرى.

محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان خلفا للطاهر خاوة.