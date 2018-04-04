جاء في بيان للمجموعة الإقليمية ،اليوم الأربعاء ، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل التابعة لكتيبة الشراقة بولاية الجزائرتمكنت مؤخرا من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة المنازل بضواحي الشراقة و زرالدة.

و أوضح البيان، إن المشتبه فيهم هم أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة يعود إلى الأسبوع المنصرم، إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل شكوى من طرف مواطن مفادها تعرض منزله للسرقة أثناء تأديته لمناسك العمرة رفقة زوجته، حيث اكتشف بعد عودته من البقاع المقدسة أنه تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم بالإضافة إلى مجوهرات قدرت قيمتها بـ 100 مليون سنتيم.

و بمجرد تلقي شكوى الضحية، باشر فوج التحقيق جملة من التحريات اتضح على إثرها أن الأمر يتعلق بعصابة تحترف السطو على المنازل تنشط عبر إقليم بلدية الشراقة و ما جاورها ،حسب ذات البيان .

وبالتحقيق مع المشتبه فيهم أنكروا التهم الموجهة إليهم و لكن بعد مواجهتهم بالأدلة و المعلومات المتوفرة لدى أفراد الفرقة لارتكاب المشتبه فيهم السرقة من داخل منزل من قبل ومشاهدتهم وهم يتسلقون السور المؤدي إلى الشقة من طرف أحد الجيران ،اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم و صرح أحدهم أنه هو من قام بالسرقة رفقة اثنين من أفراد العصابة حيث قاموا بالدخول من شرفة منزل الضحية ثم اخذوا الخزانة الفولاذية التي كانت بداخلها المجوهرات و المال ليتنقلوا بعدها على متن شاحنة صغيرة ووضعوا الأشياء المسروقة داخل مرآب المشتبه فيه الرابع.

و بناء على تلك المعلومات تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة و التنقل إلى مرآب المشتبه فيه أين تم استرجاع المجوهرات و المبلغ المالي المسروق و تسليمها إلى صاحبها.

و أضاف البيان إن المتورطين في هذه القضية تم تقديمهم إمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة و الذي أمر بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية لتورطهم في " تكوين جمعية أشرار و ارتكاب جنحة السرقة